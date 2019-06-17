Россия ожидает от США разъяснений заявлений о «ядерных испытаниях»

Постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов заявил, что обвинения Вашингтона в адрес Москвы в нарушении моратория на ядерные испытания — это фейк.

«Сильнейшим ударом для договора (о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. — RT) стали отказ США от ратификации ДВЗЯИ и решение о поддержании в готовности потенциала для возможного возобновления ядерных испытаний», — цитирует Ульянова РИА Новости.

По его словам, Соединённые Штаты «вбросили в публичное пространство фейковую новость о «несоблюдении» Россией её добровольного моратория на проведение ядерных испытаний».

«Вначале — это было в последних числах мая — высокопоставленный чиновник Пентагона заявил о проведении Россией таких испытаний с оговоркой «возможно». 13 июня от имени правительства США было сделано другое заявление, в котором о ядерных испытаниях уже без всяких оговорок говорилось как о совершившемся факте», — уточнил он.

Ульянов отметил, что Москва хотела бы получить разъяснения США, с чем связана «столь стремительная эволюция оценок — от предположения до безапелляционного утверждения».

«Ожидаем также предоставления американской стороной конкретных фактов, подтверждающих сделанные ею заявления. В случае отсутствия таковых нашим заокеанским партнёрам следовало бы принести России свои извинения и дезавуировать голословные утверждения», — заключил постпред.

Ранее начальник управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли заявил, что Москва якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал бредовыми домыслами эти слова.

В МИД это заявление назвали грубой провокацией. Дипломаты отметили, что такие обвинения абсолютно беспочвенны и нацелены на то, чтобы попытаться очернить Россию.