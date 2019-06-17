Guardian: Лондон обсуждает с Москвой возможность встречи Путина и Мэй

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Представители британской стороны обсуждают с российскими коллегами возможность нормализации отношений, а также вероятность проведения встречи премьер-министра королевства Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета The Guardian.

Отмечается, что переговоры сторон могут состояться в рамках саммита G20 в Японии.

Как утверждает издание, в случае успеха, эта встреча станет первой на столь высоком уровне после инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией в британском Солсбери.

Саммит G20 состоится в Осаке 28—29 июня.

Ранее представитель Терезы Мэй рассказал, в каком случае отношения Великобритании с Россией могут улучшиться.

В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе G20.

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