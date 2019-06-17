Guardian: Лондон обсуждает с Москвой возможность встречи Путина и Мэй
Отмечается, что переговоры сторон могут состояться в рамках саммита G20 в Японии.
Как утверждает издание, в случае успеха, эта встреча станет первой на столь высоком уровне после инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией в британском Солсбери.
Саммит G20 состоится в Осаке 28—29 июня.
Ранее представитель Терезы Мэй рассказал, в каком случае отношения Великобритании с Россией могут улучшиться.
В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе G20.