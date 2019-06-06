В Лондоне назвали условия изменения отношений с Москвой

Представитель британского премьер-министра Терезы Мэй сообщил, что отношения Великобритании с Россией улучшатся, только если Москва изменит своё поведение.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так в британском правительстве прокомментировали слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание об улучшении двусторонних отношений между Москвой и Лондоном.

«Надо, в конце концов, перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, с покушениями», — приводит РИА Новости слова Путина.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире RT на полях ПМЭФ заявила, что отношения России и Великобритании ждёт блестящее будущее.