В Лондоне назвали условия изменения отношений с Москвой
- Reuters
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Так в британском правительстве прокомментировали слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание об улучшении двусторонних отношений между Москвой и Лондоном.
«Надо, в конце концов, перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, с покушениями», — приводит РИА Новости слова Путина.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире RT на полях ПМЭФ заявила, что отношения России и Великобритании ждёт блестящее будущее.