Путин отметил важность для Британии учесть интересы компаний в России
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- РИА Новости
«Мне очень хотелось, чтобы человек, который будет возглавлять правительство, учёл интересы 600 британских компаний, работающих в России», — приводит слова Путина РИА Новости.
Президент также выразил надежду, что новый британский премьер учтёт «достаточно большой и растущий сегодня товарооборот» между Великобританией и Россией.
24 мая премьер Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
О намерении участвовать в выборах премьера Британии заявили уже 12 представителей Консервативной партии. Фаворитом предвыборной гонки считается бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел королевства Борис Джонсон.
Новый премьер должен быть назначен до 20 июля.