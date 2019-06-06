Путин отметил важность для Британии учесть интересы компаний в России

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Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что при новом премьер-министре Великобритания учтёт интересы своих компаний, работающих в России.
Путин отметил важность для Британии учесть интересы компаний в России
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Мне очень хотелось, чтобы человек, который будет возглавлять правительство, учёл интересы 600 британских компаний, работающих в России», — приводит слова Путина РИА Новости.

Президент также выразил надежду, что новый британский премьер учтёт «достаточно большой и растущий сегодня товарооборот» между Великобританией и Россией.

24 мая премьер Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.

О намерении участвовать в выборах премьера Британии заявили уже 12 представителей Консервативной партии. Фаворитом предвыборной гонки считается бывший мэр Лондона и экс-министр иностранных дел королевства Борис Джонсон.

Новый премьер должен быть назначен до 20 июля.

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