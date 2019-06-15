В Крыму оценили слова Шрёдера о законности присоединения полуострова

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера о том, что присоединение Крыма к России было законным.

«Нас радует, когда (звучат. — RT) трезвые голоса адекватных политиков с большой буквы, имеющих серьёзный политический вес, несмотря на то, что сегодня они не занимают должность, на которой они работали, но всё равно к их мнению прислушиваются. Мы знаем, что Шрёдер — уважаемый политик не только в Германии, но и во всей Европе», — заявил депутат.

Такие сигналы воспринимаются как очередная победа в общественном представлении образа Крыма на международной арене, пояснил Ганжара.

Он отметил, что подобные мнения исходят от людей, независимых от официальной позиции ЕС, но при этом в Европе есть много политиков, которые также разделяют эту точку зрения.

«К сожалению, такие заявления мы слышим от очень влиятельных людей, но людей, которые сегодня обладают политической субъектностью. Мнение Шрёдера разделяет огромное количество политиков Германии... В Европе, которые занимают посты сегодня и также играют ключевую роль. Для них подобные публичные заявления невозможны, потому мы понимаем, что в силу официальной позиции, навязанной Брюсселем и Вашингтоном, люди не могут свободно выражать свои мысли», — отметил Ганжара.

Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что присоединение Крыма к России было законным.

Шрёдер отметил, что если смотреть на эту ситуацию с юридической точки зрения, то «это было не разделение, а одобрение со стороны населения, поэтому не было никакого акта агрессии».