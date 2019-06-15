Шрёдер признал законным присоединения Крыма к России

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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что присоединение Крыма к России было законным. Об этом информирует Bild.

Он подчеркнул, что «Крым — это давняя русская территория».

Шрёдер отметил, что если смотреть на эту ситуацию с юридической точки зрения, то «это было не разделение, а одобрение со стороны населения, поэтому не было никакого акта агрессии».

В мае 2018 года сообщалось, что министерство культуры Франции на своём официальном сайте признало Севастополь частью России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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