Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».

«Сегодня наш, украинский Севастополь празднует день города. Его история была разной — полной поражений и побед, масштабных трагедий и героизма. Но мы знаем, что украинский трезубец там видели за тысячу лет до российского триколора», — заявил Порошенко.

В марте «Новый Севастополь» сообщал, что на площади Нахимова в Севастополе студенты, курсанты и школьники развернули 70-метровую копию государственного флага России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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