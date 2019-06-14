В Германии назвали темы переговоров Меркель и Зеленского

Канцлер Германии Ангела Меркель и украинский лидер Владимир Зеленский во время переговоров 18 июня обсудят двусторонние отношения и минские договорённости. Об этом сообщила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«Во время рабочего обеда политики поговорят о двухсторонних отношениях, реализации минских договорённостей, конфликте на востоке Украины и процессе реформирования. Затем будет пресс-конференция», — цитирует Интерфакс-Украина Деммер.

По её словам, для Германии минский процесс очень важен.

«В рамках нормандского формата ведётся работа, о конкретных мероприятиях я не могу сейчас вам сказать», — добавила она.

Отмечается, что Зеленский также проведёт встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия пытается ухудшить позиции Зеленского перед его визитом во Францию и Германию.

Он также назвал «брюссельский визит» Зеленского рекогносцировкой. По его словам, следующие визиты в Париж и в Берлин главы государства станут «разведкой боем».

Бывший президент Украины Пётр Порошенко отметил, что готов помочь Зеленскому сделать его первые зарубежные визиты успешными.