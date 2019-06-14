В Германии назвали темы переговоров Меркель и Зеленского

Короткая ссылка
Канцлер Германии Ангела Меркель и украинский лидер Владимир Зеленский во время переговоров 18 июня обсудят двусторонние отношения и минские договорённости. Об этом сообщила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.
В Германии назвали темы переговоров Меркель и Зеленского
  • РИА Новости

«Во время рабочего обеда политики поговорят о двухсторонних отношениях, реализации минских договорённостей, конфликте на востоке Украины и процессе реформирования. Затем будет пресс-конференция», — цитирует Интерфакс-Украина Деммер.

По её словам, для Германии минский процесс очень важен.

«В рамках нормандского формата ведётся работа, о конкретных мероприятиях я не могу сейчас вам сказать», — добавила она.

Отмечается, что Зеленский также проведёт встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия пытается ухудшить позиции Зеленского перед его визитом во Францию и Германию.

Он также назвал «брюссельский визит» Зеленского рекогносцировкой. По его словам, следующие визиты в Париж и в Берлин главы государства станут «разведкой боем».

Бывший президент Украины Пётр Порошенко отметил, что готов помочь Зеленскому сделать его первые зарубежные визиты успешными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить