Климкин заявил о попытке России «ухудшить позиции» Зеленского

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия пытается ухудшить позиции украинского лидера Владимира Зеленского перед его визитом во Францию и Германию.

Как передаёт агентство «Українськi Новини», об этом Климкин заявил на пресс-конференции с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.

«Мы говорили о том, как российская сторона мешает дальнейшему разведению возле станицы Луганской... Тактика российской стороны очень понятная и банальная. Она пытается ухудшить позиции украинской стороны, в частности президента Зеленского, перед визитами в Берлин и Париж», — сказал он.

Ранее Климкин назвал «брюссельский визит» Зеленского рекогносцировкой. По его словам, следующие визиты в Париж и в Берлин главы государства станут «разведкой боем».