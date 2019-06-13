Климкин заявил о попытке России «ухудшить позиции» Зеленского
- Reuters
Как передаёт агентство «Українськi Новини», об этом Климкин заявил на пресс-конференции с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.
«Мы говорили о том, как российская сторона мешает дальнейшему разведению возле станицы Луганской... Тактика российской стороны очень понятная и банальная. Она пытается ухудшить позиции украинской стороны, в частности президента Зеленского, перед визитами в Берлин и Париж», — сказал он.
Ранее Климкин назвал «брюссельский визит» Зеленского рекогносцировкой. По его словам, следующие визиты в Париж и в Берлин главы государства станут «разведкой боем».