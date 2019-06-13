Климкин назвал «брюссельский визит» Зеленского рекогносцировкой

Глава МИД Украины Павел Климкин в интервью ТСН назвал «брюссельский визит» украинского лидера Владимира Зеленского рекогносцировкой.

Министра спросили о его впечатлениях от первой встречи Зеленского с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и европейскими лидерами в Брюсселе.

«Я вам военной терминологией скажу: брюссельский визит — это была такая рекогносцировка. А вот следующие визиты в Париж и в Берлин — это будет разведка боем», — сказал он.

По словам Климкина, на повестке дня будут не просто знакомство, обмен идеями и мнениями, а «очень существенные вопросы».

«От этого зависит наша тактика в отношении оккупированного Донбасса, освобождение наших ребят, политических заключённых и военнопленных. От этого зависит, займут ли Меркель и Макрон соответствующую позицию в отношении Совета Европы», — добавил он.

Глава Европейского совета Дональд Туск назвал «сильным сигналом» поездку Зеленского в Брюссель.

5 июня президент Украины на встрече с Туском отметил, что вступление Украины в ЕС станет смертью российского «имперского проекта».

Он также назвал председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера «нормальным дядькой» и «классным мужиком».