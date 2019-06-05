Зеленский назвал Юнкера «классным мужиком»
- Reuters
По его словам, они шутили «обо всём».
«О таком мужском, что нельзя говорить. Очень классная у нас была встреча. Я не знаю, можно так говорить или это недипломатично, но такой добрый, тёплый, нормальный дядька. Очень умный человек. Классный такой мужик», — сказал Зеленский.
Он добавил, что Юнкер пообещал ему всегда поддерживать Украину.
Встреча Юнкера и Зеленского состоялась во вторник, 4 июня, в Брюсселе. Протокольная часть сопровождалась шутками и дружескими объятиями.