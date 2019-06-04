Зеленский на встрече с Юнкером заявил, что он лучше Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в ходе встречи в Брюсселе обменялись шутками, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, на вопрос, не скучает ли Юнкер по Петру Порошенко, глава Европейской комиссии ответил, что у него «есть новый» украинский президент.

Зеленский на это заметил, что он лучше Порошенко.

«Новый лучше старого», — добавил президент Украины.

Ранее Зеленский рассказал, какие темы будет обсуждать в Брюсселе в ходе встреч с лидерами ЕС.

В свою очередь, бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.