Зеленский на встрече с Юнкером заявил, что он лучше Порошенко
- Reuters
По данным агентства, на вопрос, не скучает ли Юнкер по Петру Порошенко, глава Европейской комиссии ответил, что у него «есть новый» украинский президент.
Зеленский на это заметил, что он лучше Порошенко.
«Новый лучше старого», — добавил президент Украины.
Ранее Зеленский рассказал, какие темы будет обсуждать в Брюсселе в ходе встреч с лидерами ЕС.
В свою очередь, бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.