Зеленский обсудит способы «давления на агрессора» с лидерами ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Facebook рассказал, какие темы будет обсуждать в Брюсселе в рамках встречи с лидерами Европейского союза.

Ссылаясь на данные мониторинговой миссии ООН, президент отметил, что по состоянию на 1 июня текущего года в ходе конфликта в Донбассе погибли 147 детей.

«98 мальчиков. 49 девочек. Ранены 363 ребёнка... Статус жертв войны получили почти 23 тыс. детей», — уточнил Зеленский.

Он также добавил, что в ходе встреч с европейскими политиками 4 июня намерен обсудить способы «давления на агрессора».

«Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня по вопросу: как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру? Верю, что вместе мы найдём решение», — написал украинский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский намерен обсудить вопрос возвращения Крыма с представителями Евросоюза и НАТО.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.