Порошенко заявил, что готов помочь Зеленскому с зарубежными визитами

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Бывший украинский лидер Пётр Порошенко в эфире телеканала «Прямой» заявил о том, что он готов помочь действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать его первые зарубежные визиты успешными.

«Всё, что я смогу сделать, я сделаю, чтобы и визит в Париж, и визит в Берлин были успешными», — приводит слова Порошенко Интерфакс-Украина.

Порошенко добавил, что также готов помочь Зеленскому выполнить задание по имплементации европейской интеграции Украины.

«Я всегда готов помочь советом, действиями, связями, поскольку это работа не на президента Зеленского или на пятого президента Порошенко – это работа на Украину», — уточнил экс-президент Украины.

Ранее Порошенко порекомендовал администрации нового главы государства Владимира Зеленского не ждать «импульса от общества» в вопросе освобождения моряков, задержанных Россией за нарушение границы.

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