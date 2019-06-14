В Совфеде оценили заявление ЕС о «сдерживании» России

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Кирилл Горшенин
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал RT опубликованный ЕС доклад об успешном «двойственном подходе» к России, который подразумевает сдерживание «напористого» поведения Москвы.
В Совфеде оценили заявление ЕС о «сдерживании» России
  • © sf_press / Flickr

«Это просто бюрократическая отписка. Они сейчас все уходят в политическое забвение, небытие... Разумеется, они хотят хоть что-то оставить в памяти людской в неком позитиве, что они молодцы и всё «разрулили», — сказал сенатор.

По его словам, доклад подтверждает «псевдоэффективность» работы чиновников Евросоюза.

«Это просто попытка дать импульс в информационном пространстве», — добавил Климов.

Ранее дипслужба ЕС обнародовала доклад, в котором говорится о том, что Евросоюз считает успешным свой «двойственный подход» по отношению к России, который позволил сдерживать «напористое» поведение Москвы, при этом сотрудничая с ней по ряду внешнеполитических вопросов.

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