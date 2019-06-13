В Госдуме оценили слова еврокомиссара о России, Турции и США

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление еврокомиссара по бюджету Гюнтера Эттингера о том, что Россия, Турция и США обладают «одной общей чертой» — никто из них не любит Европейский союз.

«Те, кто формулировал подобную точку зрения, заблуждаются. Россия и её граждане очень любят Евросоюз, нас связывают большие исторические и культурные связи... Говорить о том, что мы не любим Евросоюз, абсолютно некорректно», — сказал он.

По мнению Морозова, подобная точка зрения не соответствует реальности. Гюнтер Эттингер, как считает депутат, просто не ориентируется в нынешней ситуации и в исторических корнях цивилизаций.

Ранее Эттингер заявил, что Россия, Турция и США обладают «одной общей чертой» — никто из них не любит Европейский союз.

По его словам, ЕС необходимо дать «ясно понять, что в вопросах торговли и европейского рынка» эти страны должны говорить с Евросоюзом как с организацией.