В ЕС назвали «общую черту» России, Турции и США

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Россия, Турция и США обладают «одной общей чертой» — никто из них не любит Европейский союз. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер.
В ЕС назвали «общую черту» России, Турции и США
  • Reuters

«Мы по-разному относимся к России, Турции и США, но у них есть одна общая черта — никто из них не любит ЕС, и все предпочитают иметь дело с отдельными странами сообщества», — цитирует ТАСС Эттингера.

По его словам, ЕС необходимо дать «ясно понять, что в вопросах торговли и европейского рынка» эти страны должны говорить с Евросоюзом как с организацией.

«Что касается мистера Трампа, то он является сильным кандидатом на следующий президентский срок. С большой вероятностью он останется на этом посту ещё на четыре года, поэтому мы должны принять его, уважать его, продолжая конструктивно работать с его администрацией», — добавил он.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит усилия по вступлению в ЕС. 

По его словам, «ЕС нуждается в Турции больше, чем она в нём».

В феврале глава МИД России Сергей Лавров подчёркивал, что Москва заинтересована в сильном и самостоятельном ЕС.

Летом 2018 года американский президент Дональд Трамп отметил, что США и ЕС вступают в новую фазу взаимовыгодных отношений

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