В ЕС заявили об успешном «двойственном подходе» к России

Короткая ссылка
В ЕС считают успешным свой «двойственный подход» по отношению к России. Об этом, как пишет РИА Новости, говорится в докладе дипломатической службы Европейского союза.
В ЕС заявили об успешном «двойственном подходе» к России
  • © Caro / Schwarz
  • globallookpress.com

«В последние годы мы последовательно применяем двойственный подход в отношениях с Россией, которая остаётся стратегическим вызовом для ЕС», — говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идёт о санкциях «в ответ на нарушение Россией международного права» и избирательном участии по вопросам, представляющим интерес для ЕС.

«Мы сдерживали напористое и некооперативное поведение России, при этом сотрудничали с Россией по широкому кругу внешнеполитических вопросов», — подчёркивается в докладе.

В июне 2018 года в НАТО заявили о подходе в отношении России на основе «сдерживания и диалога». 

Позднее канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что Германия поддерживает двойной подход НАТО в отношениях с Россией. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить