В ЕС заявили об успешном «двойственном подходе» к России

В ЕС считают успешным свой «двойственный подход» по отношению к России. Об этом, как пишет РИА Новости, говорится в докладе дипломатической службы Европейского союза.

«В последние годы мы последовательно применяем двойственный подход в отношениях с Россией, которая остаётся стратегическим вызовом для ЕС», — говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идёт о санкциях «в ответ на нарушение Россией международного права» и избирательном участии по вопросам, представляющим интерес для ЕС.

«Мы сдерживали напористое и некооперативное поведение России, при этом сотрудничали с Россией по широкому кругу внешнеполитических вопросов», — подчёркивается в докладе.

В июне 2018 года в НАТО заявили о подходе в отношении России на основе «сдерживания и диалога».

Позднее канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что Германия поддерживает двойной подход НАТО в отношениях с Россией.