В ЕС заявили об успешном «двойственном подходе» к России
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«В последние годы мы последовательно применяем двойственный подход в отношениях с Россией, которая остаётся стратегическим вызовом для ЕС», — говорится в сообщении.
Как отмечается, речь идёт о санкциях «в ответ на нарушение Россией международного права» и избирательном участии по вопросам, представляющим интерес для ЕС.
«Мы сдерживали напористое и некооперативное поведение России, при этом сотрудничали с Россией по широкому кругу внешнеполитических вопросов», — подчёркивается в докладе.
В июне 2018 года в НАТО заявили о подходе в отношении России на основе «сдерживания и диалога».
Позднее канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что Германия поддерживает двойной подход НАТО в отношениях с Россией.