В Госдуме оценили позицию евроскептиков по санкциям против России

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление представителя фракции евроскептиков в Европарламенте «Идентичность и демократия» Йорга Меутена об отсутствии смысла в продлении антироссийских санкций.
В Госдуме оценили позицию евроскептиков по санкциям против России
  • © РИА Новости

«Евроскептицизм в значительной мере является способом выступить против того формата евро-атлантической солидарности, который существует сегодня под диктовку Вашингтона. Желая более независимого курса, эти силы выступают и против санкционной политики, которая отвечает не интересам европейских стран, а интересам того международного диктата, который осуществляется со стороны США», — считает депутат.

По словам Новикова, от санкционной политики Соединённых Штатов страдает не только Россия, ставшая объектом ограничительных мер, но и сами европейские государства.

«Подход евроскептиков здравый. Хотя к их числу относят сегодня довольно разную публику с разным мировоззрением», — заключил он.

Ранее новая фракция евроскептиков в Европарламенте «Идентичность и демократия» сообщила, что не видит смысла в продлении антироссийских санкций.

По словам её представителя, лучше занять прагматический подход, чтобы иметь хорошее взаимодействие с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить