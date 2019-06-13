В Госдуме оценили позицию евроскептиков по санкциям против России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление представителя фракции евроскептиков в Европарламенте «Идентичность и демократия» Йорга Меутена об отсутствии смысла в продлении антироссийских санкций.

«Евроскептицизм в значительной мере является способом выступить против того формата евро-атлантической солидарности, который существует сегодня под диктовку Вашингтона. Желая более независимого курса, эти силы выступают и против санкционной политики, которая отвечает не интересам европейских стран, а интересам того международного диктата, который осуществляется со стороны США», — считает депутат.

По словам Новикова, от санкционной политики Соединённых Штатов страдает не только Россия, ставшая объектом ограничительных мер, но и сами европейские государства.

«Подход евроскептиков здравый. Хотя к их числу относят сегодня довольно разную публику с разным мировоззрением», — заключил он.

Ранее новая фракция евроскептиков в Европарламенте «Идентичность и демократия» сообщила, что не видит смысла в продлении антироссийских санкций.

По словам её представителя, лучше занять прагматический подход, чтобы иметь хорошее взаимодействие с Россией.