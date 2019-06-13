Осуждённая в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог в $3 млн

Россиянка Мария Лазарева, осуждённая в Кувейте на десять лет, вышла на свободу под залог в 1 млн кувейтских динаров (более $3 млн), сообщил её адвокат из Московской торгово-промышленной палаты Владимир Сидоров.

«Мария Лазарева только что вышла на свободу под залог в 1 млн кувейтских динаров. Это большая победа её родителей, русской дипломатии, общественных защитников... и фонда Ельцина, международных адвокатов и консультантов», — заявил Сидоров РИА Новости.

Он также уточнил, что судебный процесс не завершён и апелляционный суд продолжает рассматривать жалобу адвокатов Лазаревой по её приговору.

Окончательное решение по делу россиянки должно быть вынесено 23 июня.

Ранее сообщалось, что апелляционный суд Кувейта согласился освободить Лазареву под залог более $65 млн.

В мае 2018 года кувейтский суд приговорил Лазареву к десяти годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Кувейтского портового управления.