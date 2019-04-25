Врач сообщил об ухудшении состояния осуждённой в Кувейте россиянки

Состояние здоровья отбывающей наказание в кувейтской тюрьме по приговору по делу о растрате госсредств россиянки Марии Лазаревой ухудшается, сообщил врач Александр Мясников.

«Полгода назад у неё появились определённые проблемы, а сегодня они, наверное, увеличились. Я не хочу говорить о диагнозах, потому что это не очень этично, но всё усугубляется ещё и обстановкой, осознанием своей невиновности», — сказал он на пресс-конференции.

По его словам, Лазаревой дают какие-то таблетки, не объясняя при этом, от чего они.

«Она не ждёт, что её кто-то освободит по состоянию здоровья, но то, что состояние здоровья у неё ухудшается, равно как и психоэмоциональный статус, это 100%... Она резко прибавила в весе, появилась гипертония, усилилась аллергия, которая была, появились кровотечения», — отметил Мясников.

21 апреля судья Апелляционного суда Кувейта отказался вести дело Марии Лазаревой.

Россиянка, являющаяся вице-президентом и управляющим директором компании КGLI, была задержана в ноябре 2017 года.