В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

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Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн
  • РИА Новости

Об этом заявил советник председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Сидоров, оказывающий россиянке поддержку.

«На данный момент суд постановил отменить решение суда первой инстанции (приговор о тюремном заключении на десять лет. — RT) и освободить Лазареву и её кувейтского партнера, если каждый из них заплатит залог в размере 20 млн кувейтских динар», — приводит его слова РИА Новости

При этом суд назначил новое слушание по пересмотру апелляции россиянки на 9 июня.

В конце апреля апелляционный суд в Кувейте отложил вынесение приговора гражданке России Марии Лазаревой до 5 мая.

В мае 2018 года кувейтский суд приговорил Лазареву к десяти годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Кувейтского портового управления.

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