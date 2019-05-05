В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).

Об этом заявил советник председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Сидоров, оказывающий россиянке поддержку.

«На данный момент суд постановил отменить решение суда первой инстанции (приговор о тюремном заключении на десять лет. — RT) и освободить Лазареву и её кувейтского партнера, если каждый из них заплатит залог в размере 20 млн кувейтских динар», — приводит его слова РИА Новости.

При этом суд назначил новое слушание по пересмотру апелляции россиянки на 9 июня.

В конце апреля апелляционный суд в Кувейте отложил вынесение приговора гражданке России Марии Лазаревой до 5 мая.

В мае 2018 года кувейтский суд приговорил Лазареву к десяти годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Кувейтского портового управления.