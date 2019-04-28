Суд в Кувейте рассмотрит дело россиянки Лазаревой 5 мая

Короткая ссылка
Апелляционный суд Кувейта отложил вынесение приговора гражданке России Марии Лазаревой до 5 мая. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на советника главы Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова, присутствовавшего на слушаниях 27 апреля.
Суд в Кувейте рассмотрит дело россиянки Лазаревой 5 мая
  • Gettyimages.ru

«Вынесение приговора отложили до 5 мая. Больше прений не будет, только решение суда», — заявил он.

Сидоров добавил, что судье потребовалось время для того, чтобы верифицировать обстоятельства и сформулировать приговор.

По его словам, в ходе заседания судья не стал заслушивать свидетелей. 

В мае 2018 года суд в Кувейте приговорил россиянку Марию Лазареву к 10 годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Кувейтского портового управления.

Ранее врач заявил об ухудшении состояния здоровья Лазаревой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить