Суд в Кувейте рассмотрит дело россиянки Лазаревой 5 мая

Апелляционный суд Кувейта отложил вынесение приговора гражданке России Марии Лазаревой до 5 мая. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на советника главы Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова, присутствовавшего на слушаниях 27 апреля.

«Вынесение приговора отложили до 5 мая. Больше прений не будет, только решение суда», — заявил он.

Сидоров добавил, что судье потребовалось время для того, чтобы верифицировать обстоятельства и сформулировать приговор.

По его словам, в ходе заседания судья не стал заслушивать свидетелей.

В мае 2018 года суд в Кувейте приговорил россиянку Марию Лазареву к 10 годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Кувейтского портового управления.

Ранее врач заявил об ухудшении состояния здоровья Лазаревой.