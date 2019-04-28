Суд в Кувейте рассмотрит дело россиянки Лазаревой 5 мая
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«Вынесение приговора отложили до 5 мая. Больше прений не будет, только решение суда», — заявил он.
Сидоров добавил, что судье потребовалось время для того, чтобы верифицировать обстоятельства и сформулировать приговор.
По его словам, в ходе заседания судья не стал заслушивать свидетелей.
В мае 2018 года суд в Кувейте приговорил россиянку Марию Лазареву к 10 годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Кувейтского портового управления.
Ранее врач заявил об ухудшении состояния здоровья Лазаревой.