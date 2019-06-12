Президент Ирана поздравил Путина с Днём России

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Президент Ирана Хасан Рухани поздравил российского лидера Владимира Путина с Днём России.
Президент Ирана поздравил Путина с Днём России
  • Reuters

В послании на официальном сайте Рухани отмечается, что он искренне поздравляет Путина и российский народ с национальным праздником.

Он выразил уверенность в дальнейшем развитии России под руководством Путина.

«Я уверен, что... дружеские отношения между двумя странами будут и далее углубляться во всех областях, представляющих взаимный интерес, служа интересам двух стран», — отметил Рухани.

Ранее лидер КНДР поздравил Путина с Днём России. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Армении Армен Саркисян, президент Белоруссии Александр Лукашенко направили поздравительные послания российскому лидеру.

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