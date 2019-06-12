Трамп заявил, что не позволил бы ЦРУ завербовать родственников Ким Чен Ына
«Я видел информацию о ЦРУ в отношении его брата (брата Ким Чен Ына. — RT), или сводного брата, и я бы сказал ему, что этого не произойдёт под моим руководством, это точно. Я бы не позволил этому случиться под моим руководством», — цитирует The Guardian Трампа.
Также президент США заявил, что получил «очень тёплое» письмо от Ким Чен Ына.
В апреле госсекретарь США Майк Помпео выступил за проведение нового саммита американского и северокорейского лидеров до конца года.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.