Трамп заявил, что не позволил бы ЦРУ завербовать родственников Ким Чен Ына

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не позволил бы ЦРУ завербовать родственников лидера КНДР Ким Чен Ына в качестве информаторов для сбора информации о ситуации в Северной Корее.

«Я видел информацию о ЦРУ в отношении его брата (брата Ким Чен Ына. — RT), или сводного брата, и я бы сказал ему, что этого не произойдёт под моим руководством, это точно. Я бы не позволил этому случиться под моим руководством», — цитирует The Guardian Трампа.

Также президент США заявил, что получил «очень тёплое» письмо от Ким Чен Ына.

В апреле госсекретарь США Майк Помпео выступил за проведение нового саммита американского и северокорейского лидеров до конца года.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.