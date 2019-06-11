В США допустили возможность третьей встречи Трампа с Ким Чен Ыном
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«Мы будем готовы, когда КНДР будет готова», — приводит слова Болтона «Рёнхап».
Трамп встречался ранее с Ким Чен Ыном в Сингапуре и Ханое.
В апреле госсекретарь США Майк Помпео выступил за проведение нового саммита американского и северокорейского лидеров, Дональда Трампа и Ким Чен Ына, до конца года.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.