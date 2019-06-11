В США допустили возможность третьей встречи Трампа с Ким Чен Ыном

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Соединённые Штаты не исключают возможности проведения новой встречи американского президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
В США допустили возможность третьей встречи Трампа с Ким Чен Ыном
  • Reuters

«Мы будем готовы, когда КНДР будет готова», — приводит слова Болтона «Рёнхап».

Трамп встречался ранее с Ким Чен Ыном в Сингапуре и Ханое.

В апреле госсекретарь США Майк Помпео выступил за проведение нового саммита американского и северокорейского лидеров, Дональда Трампа и Ким Чен Ына, до конца года.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН оценил ситуацию с денуклеаризацией КНДР.

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