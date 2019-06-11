Рябков не исключил дальнейшего «расшатывания» ДВЗЯИ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что, делая заявления о «нарушениях» Москвой Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Вашингтон, вероятно, готовится к выходу из соглашения.

«Мне кажется, что в данном случае мы имеем артподготовку пропагандистскую к последующим шагам, которые могут означать дальнейшее расшатывание ДВЗЯИ путём постепенного движения к выходу из этого договора... США», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли отметил, что, по мнению США, «Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания».

Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что Москва категорически отвергает обвинения Вашингтона в нарушении ДВЗЯИ.