Лавров: Россия и США должны сделать совместное заявление о недопустимости ядерной войны

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе «Примаковских чтений» отметил необходимость принятия Москвой и Вашингтоном совместного заявления о недопустимости ядерной войны.
Лавров: Россия и США должны сделать совместное заявление о недопустимости ядерной войны
  • РИА Новости

«Принципиально важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир и приняли совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна, поэтому она неприемлема и недопустима», — уточнил он.

При этом Лавров напомнил, что лидеры СССР и США в прошлом делали подобные заявления.

Ранее сообщалось, что наибольшую угрозу для человечества представляют эпидемии, ядерная война и природные катаклизмы. 

В конце мая директор Института ООН по исследованию проблем разоружения Рената Дван заявила, что в настоящий момент отмечается самая высокая вероятность начала ядерного конфликта со времён Второй мировой войны.

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