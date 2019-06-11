Лавров: Россия и США должны сделать совместное заявление о недопустимости ядерной войны
- РИА Новости
«Принципиально важно, чтобы Россия и США успокоили весь остальной мир и приняли совместное заявление на высшем уровне о том, что ядерная война не может быть выиграна, поэтому она неприемлема и недопустима», — уточнил он.
При этом Лавров напомнил, что лидеры СССР и США в прошлом делали подобные заявления.
Ранее сообщалось, что наибольшую угрозу для человечества представляют эпидемии, ядерная война и природные катаклизмы.
В конце мая директор Института ООН по исследованию проблем разоружения Рената Дван заявила, что в настоящий момент отмечается самая высокая вероятность начала ядерного конфликта со времён Второй мировой войны.