Комитет Госдумы по обороне поддержал проект о приостановлении ДРСМД

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Комитет Госдумы по обороне поддержал проект закона о приостановлении Договора РСМД, рекомендовав нижней палате парламента принять его в первом чтении. Об этом сообщил зампред комитета Андрей Красов.
Комитет Госдумы по обороне поддержал проект о приостановлении ДРСМД
  • Reuters

«Комитет поддержал предложение. Мы подготовили заключение в поддержку данного законопроекта», — приводит РИА Новости его слова.

Как уточняет агентство, комитет по обороне является соисполнителем по данному законопроекту.

30 мая российский лидер Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о приостановлении Россией действия ДРСМД. 

Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, проект будет рассмотрен в приоритетном порядке 18 июня. 

Подробнее — в материале RT.

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