Комитет Госдумы по обороне поддержал проект о приостановлении ДРСМД
- Reuters
«Комитет поддержал предложение. Мы подготовили заключение в поддержку данного законопроекта», — приводит РИА Новости его слова.
Как уточняет агентство, комитет по обороне является соисполнителем по данному законопроекту.
30 мая российский лидер Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о приостановлении Россией действия ДРСМД.
Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, проект будет рассмотрен в приоритетном порядке 18 июня.
Подробнее — в материале RT.