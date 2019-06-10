Комитет Госдумы по обороне поддержал проект о приостановлении ДРСМД

Комитет Госдумы по обороне поддержал проект закона о приостановлении Договора РСМД, рекомендовав нижней палате парламента принять его в первом чтении. Об этом сообщил зампред комитета Андрей Красов.

Reuters

«Комитет поддержал предложение. Мы подготовили заключение в поддержку данного законопроекта», — приводит РИА Новости его слова. Как уточняет агентство, комитет по обороне является соисполнителем по данному законопроекту. 30 мая российский лидер Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о приостановлении Россией действия ДРСМД. Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, проект будет рассмотрен в приоритетном порядке 18 июня. Подробнее — в материале RT.