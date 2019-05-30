Госдума рассмотрит проект о приостановке ДРСМД в приоритетном порядке
- РИА Новости
По его словам, совет Госдумы принял решение направить проект закона «в рассылку до 10 июня», информирует РИА Новости.
«Профильный комитет — комитет по международным делам, два комитета определены соисполнительными по этому закону — комитет по обороне, комитет по безопасности. И мы предложили рассмотреть этот законопроект в приоритетном порядке в первый день работы Госдумы 18 июня», — сказал он.
Как указал Володин, проект будет рассмотрен в трёх чтениях.
«Это федеральный закон, не ратификация. Три чтения, да. 18-го мы приступим», — подчеркнул парламентарий.
Ранее российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму проект закона о приостановлении Россией действия ДРСМД.
Подробнее — в материале RT.