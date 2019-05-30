Госдума рассмотрит проект о приостановке ДРСМД в приоритетном порядке

Госдума рассмотрит проект о приостановлении Россией действия Договора РСМД в приоритетном порядке. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, совет Госдумы принял решение направить проект закона «в рассылку до 10 июня», информирует РИА Новости.

«Профильный комитет — комитет по международным делам, два комитета определены соисполнительными по этому закону — комитет по обороне, комитет по безопасности. И мы предложили рассмотреть этот законопроект в приоритетном порядке в первый день работы Госдумы 18 июня», — сказал он.

Как указал Володин, проект будет рассмотрен в трёх чтениях.

«Это федеральный закон, не ратификация. Три чтения, да. 18-го мы приступим», — подчеркнул парламентарий.

Ранее российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму проект закона о приостановлении Россией действия ДРСМД.

Подробнее — в материале RT.