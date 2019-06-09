Власти Солсбери намерены выкупить дом Скрипаля

Городской совет британского Солсбери планирует выкупить дом, в котором проживал экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на представителя совета Алистера Каннингема.

«Мы хотим быть уверены, что дом не станут использовать в качестве гостиницы, чтобы заработать деньги на его истории, и мы готовы купить его», — уточнил он.

По предварительным оценкам, покупка недвижимости может обойтись властям в £200 тыс. (около 16,5 млн рублей).

Ранее Виктория Скрипаль, племянница Сергея Скрипаля, опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги об инциденте в Солсбери.

7 июня посольство России в Великобритании направило в лабораторию в «Портон-Дауне» обращение с просьбой предоставить информацию, связанную с произошедшим в регионе.