Посольство России запросило «Портон-Даун» об инциденте в Солсбери

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Посольство России в Великобритании направило в лабораторию в «Портон-Дауне» обращение с просьбой предоставить информацию, связанную с инцидентом в Солсбери.
Посольство России запросило «Портон-Даун» об инциденте в Солсбери
  • РИА Новости

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте российской дипмиссии, 4 июня телекомпания BBC выпустила сюжет о лаборатории «Портон-Даун». Из него следует, что на объекте ведутся исследования опасных вирусов. 

«Из материала следует, что в «Портон-Дауне» имеются образцы опаснейших вирусов... Корреспондент констатирует: именно в «Портон-Дауне» было установлено, что вещество, от которого пострадали Сергей и Юлия Скрипаль, — «Новичок» (по западной классификации)», — говорится в тексте. 

По словам представителя посольства, в связи с изложенным возникает подозрение, что на объекте могут храниться образцы вещества, от контакта с которым пострадали россияне.

Также отмечается, что российская сторона направила в лабораторию письмо с просьбой дать ответы на ряд сформулированных дипломатами вопросов.

«Рассчитываем также, что, коль скоро в лабораторию был допущен британский корреспондент, возможность пообщаться с руководством и экспертами этого объекта будет предоставлена и российским журналистам», — заключили в посольстве.

Зимой 2018 года глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что только совместное с Великобританией расследование может показать, что в действительности произошло с экс-офицером ГРУ Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией в британском Солсбери, однако Лондон не идёт навстречу и уничтожает улики по данному делу. 

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