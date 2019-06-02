Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери

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Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях первую главу своей книги, поветсвующей о событиях в Солсбери.

Первая глава книги размещена в Facebook и во «ВКонтакте».

Автор попросила «не судить строго» её творчество.

Скрипаль рассказывает о себе и своей семье, описывает события, которые предшествовали новости об отравлении экс-полковника и его дочери Юлии.

Осенью Виктория Скрипаль рассказала о планах написать книгу. Она отмечала, что книга «будет не столько об отравлении, сколько о том, как эта ситуация повлияла на семью».

4 марта 2018 года в Солсбери Сергей и Юлия Скрипаль отравились «неизвестным веществом» и были госпитализированы в критическом состоянии.

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