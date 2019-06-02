Племянница Скрипаля опубликовала начало книги об инциденте в Солсбери
Первая глава книги размещена в Facebook и во «ВКонтакте».
Автор попросила «не судить строго» её творчество.
Скрипаль рассказывает о себе и своей семье, описывает события, которые предшествовали новости об отравлении экс-полковника и его дочери Юлии.
Осенью Виктория Скрипаль рассказала о планах написать книгу. Она отмечала, что книга «будет не столько об отравлении, сколько о том, как эта ситуация повлияла на семью».
4 марта 2018 года в Солсбери Сергей и Юлия Скрипаль отравились «неизвестным веществом» и были госпитализированы в критическом состоянии.