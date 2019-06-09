Захарова сравнила современную политику США с эпохой рабовладения

Современная международная политика Соединённых Штатов напоминает об эпохе рабовладельческого строя, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«То, что делают сейчас они (США. — RT), это просто не имеет никаких аналогов, это из каких-то рабовладельческих времён... Тогда можно было просто управлять рабами», — приводит ТАСС заявление дипломата.

Также, по словам Захаровой, подобная политика Вашингтона привела к обострению ситуации с денуклеаризацией Корейского полуострова.

«Эта проблема десятилетиями под влиянием американской дипломатии формировалась и укреплялась», — указала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова предупредила о намерении Соединённых Штатов «всё поставить на карту» для ослабления взаимоотношений России и Китая.