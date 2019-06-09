Захарова сравнила современную политику США с эпохой рабовладения
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- РИА Новости
«То, что делают сейчас они (США. — RT), это просто не имеет никаких аналогов, это из каких-то рабовладельческих времён... Тогда можно было просто управлять рабами», — приводит ТАСС заявление дипломата.
Также, по словам Захаровой, подобная политика Вашингтона привела к обострению ситуации с денуклеаризацией Корейского полуострова.
«Эта проблема десятилетиями под влиянием американской дипломатии формировалась и укреплялась», — указала представитель российского внешнеполитического ведомства.
Ранее Захарова предупредила о намерении Соединённых Штатов «всё поставить на карту» для ослабления взаимоотношений России и Китая.