Захарова составила «список требований» США к миру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга представила составленный ею «список требований» США к другим государствам.

Она напомнила, что в постпредстве США при НАТО «поставили Турции ультиматум», отметив, что «турецкое правительство должно отказаться от закупки у России» систем С-400.

«И вот я составила этот список, кто ещё что должен США для того, чтобы американская администрация была довольна. Мне кажется, эту работу нужно было сделать в Госдепартаменте», — заявила Захарова.

Вначале дипломат указала на европейские страны.

«Европа должна платить за членство в НАТО, закупая у США вооружения, и не должна сотрудничать с Россией, по мнению США. Европа должна разорвать договорённости по «Северному потоку» и должна приобретать газ в США по завышенным ценам… Европа должна вечно содержать на своей территории американское ядерное оружие», — подчеркнула Захарова, говоря о таком «списке требований».

В перечень также вошла Индия, которая «должна сокращать военно-техническое сотрудничество с Россией».

«Китай. Китай вообще должен. И теперь мы видим, что он должен с каждым днём всё больше. Китай должен держать на низком уровне тарифы на американские товары и при этом должен ввозить свои товары в США с завышенными пошлинами. При этом Китай не должен конкурировать с США в телекоммуникационной сфере. При этом Пекин должен дать полный доступ США в китайский высокотехнологический сектор», — продолжила она.

Захарова задалась вопросом, что должны Филиппины американской стороне.

«Они не должны приобретать российское вооружение и бороться с наркомафией… Мексика. Здесь вообще всё на грани абсурда. Мексика должна оплатить США строительство стены на мексиканско-американской границе. Южная Корея. Она должна размещать на своей территории американские противоракетные установки и должна присоединиться к санкциям против высокотехнологической китайской компании», — добавила представитель МИД.

По её словам, Вашингтону также «должна Япония».

«Она должна забыть про Хиросиму и Нагасаки, а весь мир должен признать, что именно США выиграли Вторую мировую войну. Иран. Иран не должен развивать мирную атомную программу. Впрочем, требования к КНДР, Сирии, Венесуэле, Ирану настолько велики, что их в принципе невозможно исполнить этим государствам, даже если бы они захотели», — сказала Захарова.

Говоря о России, она отметила, что боится «даже начать перечислять».

Ранее Захарова заявила, что США пытаются трансформировать Арктику в театр военных действий.

RT вёл прямую трансляцию.