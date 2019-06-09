Лидер Мексики рассказал о телефонном разговоре с Трампом

Короткая ссылка
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своём микроблоге в Twitter сообщил, что провёл телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

«Мы разговаривали по телефону с президентом Трампом. Я сказал ему, что в Тихуане я скажу, что президенту Соединённых Штатов я показываю не кулак, а протягиваю искренне открытую руку. Мы подтверждаем нашу готовность к дружбе, диалогу и сотрудничеству на благо наших народов», — заявил Обрадор.

7 июня Трамп заявил, что решение о введении новых пошлин на товары из Мексики на фоне нелегальной миграции и контрабанды наркотиков станет целесообразным шагом.

После этого президент США сообщил о достижении соглашения с Мексикой по пошлинам и миграции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить