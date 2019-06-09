Лидер Мексики рассказал о телефонном разговоре с Трампом

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своём микроблоге в Twitter сообщил, что провёл телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

«Мы разговаривали по телефону с президентом Трампом. Я сказал ему, что в Тихуане я скажу, что президенту Соединённых Штатов я показываю не кулак, а протягиваю искренне открытую руку. Мы подтверждаем нашу готовность к дружбе, диалогу и сотрудничеству на благо наших народов», — заявил Обрадор.

7 июня Трамп заявил, что решение о введении новых пошлин на товары из Мексики на фоне нелегальной миграции и контрабанды наркотиков станет целесообразным шагом.

После этого президент США сообщил о достижении соглашения с Мексикой по пошлинам и миграции.