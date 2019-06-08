Трампа обвинили в подрыве «исключительной руководящей роли» США в мире

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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обвинила президента Дональда Трампа в подрыве «исключительной руководящей роли Америки во всём мире» своими «опрометчивыми угрозами» в отношении Мексики.
Трампа обвинили в подрыве «исключительной руководящей роли» США в мире
  • Reuters

«Президент Трамп подорвал исключительную руководящую роль Америки в мире, опрометчиво угрожая навязать тарифы нашему близкому другу и соседу на юге», — цитирует заявление Пелоси ABC.

По словам спикера палаты представителей, конгресс продолжит призывать администрацию Трампа нести ответственность за «провалы» в гуманитарной обстановке на южной границе.

7 июня Трамп заявил, что решение о введении новых пошлин на товары из Мексики на фоне нелегальной миграции и контрабанды наркотиков станет целесообразным шагом.

После этого американский лидер сообщил о достижении соглашения с Мексикой по пошлинам и миграции.

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