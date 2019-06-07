Трамп объяснил решение ввести пошлины в отношении Мексики

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Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о введении новых пошлин на товары из Мексики на фоне нелегальной миграции и контрабанды наркотиков станет целесообразным шагом.

«Пошлины — это прекрасная вещь, если вас обманывают в течение 25 лет и пользуются вами как копилкой, из которой можно воровать. Пошлины — это замечательное слово, если знать, как пользоваться им», — приводит ТАСС заявление американского лидера в интервью Fox News.

При этом, по словам Трампа, американцам не следует беспокоиться о последствиях новых пошлин на импорт мексиканских товаров.

«Республиканцам должно нравится то, что я намерен сделать», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Мексика оптимистично настроена относительно итогов переговоров с США по пошлинам и миграции.

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