Трамп сообщил о введении пошлин в 5% на товары из Мексики с 10 июня

Американский лидер Дональд Трамп написал в своём микроблоге в Twitter, что с 10 июня Соединённые Штаты введут пошлины в 5% на все товары, ввозимые из Мексики.

«10 июня Соединенные Штаты введут 5-процентные пошлины на все товары, ввозимые в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока нелегальные мигранты будут проходить через Мексику, и затем в нашу страну», — заявил Трамп.

Он добавил, что «пошлины будут постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет устранена, после чего пошлины будут сняты».

Ранее Трамп заявил, что за день было задержано более тысячи мигрантов, пересёкших границу США с Мексикой.