Трамп оценил переговоры с Мексикой по пошлинам и миграции

Представители США и Мексики достигли прогресса на переговорах в Вашингтоне по проблеме иммиграции, встреча продолжится в четверг, 6 июня. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Дискуссии по иммиграции в Белом доме с представителями Мексики закончились на сегодня. Достигнут прогресс, но этого недостаточно!» — написал он в Twitter.

При этом Трамп добавил, что в отношении товаров из Мексики 10 июня будут введены пошлины в 5%, если стороны не смогут достичь соглашения в ходе переговоров в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что представители США и Мексики не смогли достичь соглашения по пошлинам в ходе переговоров в Вашингтоне.