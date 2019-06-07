Косачёв заявил о попытках Запада показать миру «изолированную» Россию

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в ходе ПМЭФ-2019 в беседе с RT отметил, что ряд стран Запада продолжает пытаться создать иллюзию того, что Россия изолирована на международном уровне.
Косачёв заявил о попытках Запада показать миру «изолированную» Россию
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«Некоторые западные страны продолжают пытаться создать иллюзию того, что Россия каким-то образом изолирована на международном уровне, и подобные форумы всегда вызывают соблазн попытаться усилить эту иллюзию», — заявил Косачёв.

Он отметил, что, несмотря на эти попытки, на ПМЭФ «столько же иностранных участников, сколько всегда, и многие из них приезжают с Запада».

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что к настоящему времени Запад увидел, какие бонусы другим странам приносит взаимодействие с Россией по целому ряду направлений.

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