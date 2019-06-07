Захарова заявила об осознании Западом выгоды отношений с Россией

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что к настоящему времени Запад увидел, какие бонусы другим странам приносит взаимодействие с Россией по целому ряду направлений.
Захарова заявила об осознании Западом выгоды отношений с Россией
  • РИА Новости

«Да, безусловно, трудностей нам создали немало», — отметила Захарова.

Но, по её словам, эти трудности «в первую очередь, как это ни парадоксально, коснулись их же самих».

«На примере Евросоюза мы видим, какие издержки они понесли», — заявила представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что «все увидели, что это издержки, которые несут сами страны, которые объявили об этой самой якобы изоляции и ввели санкции», и «все теперь видят, какие бонусы приносит взаимодействие с Россией по целому ряду направлений другим странам, что это упущенные возможности, которые нельзя будет компенсировать ни за год, ни за два».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкции применяются для того, чтобы наказать Россию за её независимую внешнюю политику.

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