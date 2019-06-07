В Совфеде оценили заявление США по инциденту с российским кораблём

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Кирилл Горшенин
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление ВМС США о сближении американского и российского кораблей в Восточно-Китайском море.
В Совфеде оценили заявление США по инциденту с российским кораблём
  • РИА Новости

«Американцы — известные мастера таких действий, когда провоцируется имитация возможного столкновения, потом сваливается всё с больной головы на здоровую. Если они испытывают наше терпение, то это зря. Хладнокровию наших моряков можно позавидовать. Они профессионально выполнили всё, что надо», — заявил сенатор.

Ранее ВМС США назвали «непрофессиональными» и «небезопасными» действия российских моряков в связи со сближением российского корабля (Udaloy I DD 572) и американского Chancellorsville в Филиппинском море.

В пресс-службе Тихоокеанского флота отмечали, что крейсер ВМС США внезапно пересёк курс российскому большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов». Инцидент произошёл в 06:35 мск в Восточно-Китайском море.

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