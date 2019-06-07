Крейсер США пересёк курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
- РИА Новости
«При движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересёк курс БПК «Адмирал Виноградов» в 50 м от корабля», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, экипаж был вынужден совершить экстренное маневрирование.
Командованию американского корабля заявлен протест, проинформировали в ТОФ.