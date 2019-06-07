Крейсер США пересёк курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море

Крейсер ВМС США Chancellorsville внезапно пересёк курс российскому большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов». Инцидент произошёл в 06:35 мск в Восточно-Китайском море, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

«При движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересёк курс БПК «Адмирал Виноградов» в 50 м от корабля», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, экипаж был вынужден совершить экстренное маневрирование.

Командованию американского корабля заявлен протест, проинформировали в ТОФ.