ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём
- ©US Navy/Navy Office of Information
- globallookpress.com
«Российский корабль (Udaloy I DD 572) совершил небезопасный манёвр по отношению к американскому Chancellorsville», — указывается в заявлении.
По данным ВМС, судно приблизилось на расстояние от 50 до 100 футов (15—30 метров) к американскому крейсеру.
Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Российская сторона заявила протест.