ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём

Военно-морские силы США считают «небезопасными» действия российского военного корабля, с которым почти столкнулся американский ракетный крейсер в Филиппинском море, говорится в сообщении пресс-службы Седьмого флота.

©US Navy/Navy Office of Information

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«Российский корабль (Udaloy I DD 572) совершил небезопасный манёвр по отношению к американскому Chancellorsville», — указывается в заявлении. По данным ВМС, судно приблизилось на расстояние от 50 до 100 футов (15—30 метров) к американскому крейсеру. Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов». Российская сторона заявила протест.