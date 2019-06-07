Лавров сообщил о подготовке принципиального заявления по Косову

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готовит принципиальное заявление к заседанию Совета Безопасности ООН после инцидента с российским дипломатом Михаилом Краснощёковым в непризнанном Косове.
Лавров сообщил о подготовке принципиального заявления по Косову
  • РИА Новости

«Там (в Нью-Йорке. — RT) будет заседание, да. Мы готовим... принципиальное заявление», — приводит слова Лаврова РИА Новости.

В понедельник, 10 июня, в СБ ООН состоится заседание по ситуации в Косове, в рамках которого будет обсуждаться в том числе и инцидент с россиянином.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не позволит «спустить на тормозах» преступление, совершённое в отношении российского сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего 28 мая в результате действий косовских силовиков.

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