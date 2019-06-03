Совбез ООН обсудит нападение на миротворцев в Косове 10 июня

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Председательствующий в Совете Безопасности постпред Кувейта при ООН Мансур аль-Отейби заявил, что ситуация с нападением на сотрудников ООН в Косове, включая россиянина Михаила Краснощёкова, будет вынесена на обсуждение Совбеза 10 июня.

«Мы ожидаем, что в ходе заседания спецпредставитель генсека доложит Совбезу об этой ситуации», — приводит ТАСС слова дипломата.

28 мая полицейский спецназ Косова ROSU вошёл в северные районы региона. Как указал президент Сербии Александр Вучич, косовские правоохранители задержали 28 человек, среди которых двое сотрудников ООН, в том числе россиянин Михаил Краснощёков.

3 июня в Сербии рассказали о здоровье пострадавшего в Косове россиянина.

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