Совбез ООН обсудит нападение на миротворцев в Косове 10 июня

Председательствующий в Совете Безопасности постпред Кувейта при ООН Мансур аль-Отейби заявил, что ситуация с нападением на сотрудников ООН в Косове, включая россиянина Михаила Краснощёкова, будет вынесена на обсуждение Совбеза 10 июня.

«Мы ожидаем, что в ходе заседания спецпредставитель генсека доложит Совбезу об этой ситуации», — приводит ТАСС слова дипломата.

28 мая полицейский спецназ Косова ROSU вошёл в северные районы региона. Как указал президент Сербии Александр Вучич, косовские правоохранители задержали 28 человек, среди которых двое сотрудников ООН, в том числе россиянин Михаил Краснощёков.

3 июня в Сербии рассказали о здоровье пострадавшего в Косове россиянина.