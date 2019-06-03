Совбез ООН обсудит нападение на миротворцев в Косове 10 июня
«Мы ожидаем, что в ходе заседания спецпредставитель генсека доложит Совбезу об этой ситуации», — приводит ТАСС слова дипломата.
28 мая полицейский спецназ Косова ROSU вошёл в северные районы региона. Как указал президент Сербии Александр Вучич, косовские правоохранители задержали 28 человек, среди которых двое сотрудников ООН, в том числе россиянин Михаил Краснощёков.
3 июня в Сербии рассказали о здоровье пострадавшего в Косове россиянина.