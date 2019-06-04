Вучич осудил нападение на сотрудников Миссии ООН в Косове

Президент Сербии Александр Вучич осудил нападение на сотрудников миссии ООН в непризнанной республике Косово, в том числе на россиянина Михаила Краснощекова. Об этом он заявил в ходе встречи с главой Миссии ООН в Косове Захиром Танином.

В конце мая полицейский спецназ Косова ROSU вошёл в северные районы региона. Косовские правоохранители задержали 28 человек, среди которых двое сотрудников ООН, в том числе россиянин Михаил Краснощёков.

«Президент осудил нападение на сотрудников ООН в ходе акции косовского спецназа, когда был задержан один сотрудник МООНК», — приводит слова Вучича его пресс-служба.

Он также отметил, что действия косовских правоохранителей являются попыткой скомпрометировать миссию.

Совбез ООН обсудит нападение на миротворцев в Косове 10 июня.