В Совфеде оценили заявление Трампа об отношениях России и США

Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

«Трамп в предвыборной кампании не раз заявлял о том, что он хотел бы и готов улучшить отношения с Россией, но его победа и внутриполитическая ситуация не позволили ему это сделать. Это было видно по последствиям последней встречи Трампа с Путиным в Хельсинки», — отметил Морозов.

Сенатор добавил, что ещё были попытки администрации Белого дома сделать шаги навстречу российской стороне, но это «подавлялось» американскими СМИ.

«Вне всякого сомнения, дамокловым мечом над Трампом висело расследование Мюллера, которое могло быть субъективным и развернуться совершенно в другую сторону, имея сфальсифицированные обвинения по «вмешательству» в России в выборы и поддержке Трампа. Поэтому для него было очень сложно выстроить конструктивные отношения с президентом России», — пояснил он.

По словам Морозова, сегодня ситуация меняется, что позволяет Трампу вернуться к своим предвыборным обещаниям.

«Охота на ведьм» в виде комиссии по расследованию Мюллера завершена. Поэтому у Трампа есть все возможности вернуться к тем своим пожеланиям улучшить отношения с Россией», — заключил он.

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.