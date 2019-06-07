СМИ: США решили прекратить обучение пилотов из Турции из-за С-400

Соединённые Штаты приняли решение больше не принимать на обучение полётам на истребителях F-35 новых пилотов из Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400, сообщает Reuters.

Отмечается, что решение не коснётся турецких сотрудников, которые уже обучаются на американской авиабазе в штате Аризона.

Более того, приём новых пилотов и технического персонала из Турции может возобновиться в случае изменения Анкарой позиции по С-400.

Ранее и. о. помощника главы Пентагона Эндрю Винтернитц заявил о «неприемлемых рисках» из-за приобретения Анкарой С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против некоторых стран в связи с покупкой С-400.